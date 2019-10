Novità Rivas in mezzo al campo nella Reggina che sta per affrontare la Paganese al “Marcello Torre”. Per il resto, confermato il 3-4-1-2 con Corazza-Reginaldo davanti. Questa la formazione iniziale di mister Toscano:

Guarna; Loiacono Blondett Rossi; Rolando Bianchi De Rose Bresciani; Rivas; Reginaldo-Corazza.