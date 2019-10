di RTC Sport

Il Catanzaro batte la Virtus Francavilla al “Ceravolo” e si mette alle spalle la sconfitta di Caserta. Limpido il successo del gruppo di Auteri sui brindisini allenati da Brunello Trocini. Al 32′ Manuel Fischnaller fallisce un gol da ottima posizione, sulla ripartenza colpisce la Virtus con il tiro chirurgico di Vazquez che fa 1 a 0. Ma passano solo 60” e proprio Fischnaller si riscatta realizzando il pareggio scaccia incubi. Dopo l’intervallo il Catanzaro accelera e la Virtus va in difficoltà. Bianchimano si invola al 54′ e firma il sorpasso. La Virtus non ha piu’ birra e raramente si fa pericolosa, il Catanzaro amministra il vantaggio che consolida nel finale quando arriva anche la soddisfazione personale per Lorenzo Di Livio, è il 3 a 1 finale e cala il sipario sulla sfida del Ceravolo. Il Catanzaro formato casalingo non tradisce ancora, vince e raggiunge la Reggina prossimo avversario sabato sera al Granillo in un derby di alta classifica che a questo punto diventa importantissimo.

