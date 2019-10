di RTC Sport

Un pareggio beffa per la Reggina al “Torre” di Pagani. La squadra amaranto allenata da Domenico Toscano la sblocca quasi subito. Azione che si sviluppa sinistra con Bresciani che chiama in causa dall’altra parte Rivas; l’honduregno controlla e lascia partire un traversone invitante che trova pronto alla deviazione Simone Corazza che non lascia scampo a Baiocco, Reggina in vantaggio e sesta rete personale per Corazza (foto), protagonista di un avvio di stagione semplicemente fantastico. Agli Amaranto manca il colpo del ko, la Paganese evita piu’ volte il doppio svantaggio che l’avrebbe fatta soccombere. Nella ripresa c’è il ritorno della squadra azzurrostellata. La Reggina si distrae in difesa e consente a Diop, in una delle rarissime occasioni per i padroni di casa, di castigare l’incolpevole Guarna, è l’1 a 1. Gli Amaranto sono feriti, in quanto il risultato di parità non è specchio di quanto visto in campo. Provano assalti per riportarsi avanti ma il fortino della Paganese, tutta arroccata dietro, regge fino alla fine. Un peccato davvero. Ora bisognerà ritrovare lo smalto e le energie per il derby di sabato sera contro il Catanzaro. Le due squadre calabresi sono appaiate in terza posizione a 16 punti in classifica.

