di RTC Sport

Ottima la prima. La Planet Basket Catanzaro puo’ gia’ sorridere. Un debutto sognato e realizzato dal team calabrese di coach Di Martino che supera 73 a 72 la Pallacanestro Salerno al Palapulerà. Sarà un campionato difficile per la squadra catanzarese che partecipa alla C Gold, è l’unica formazione a rappresentare la Calabria in un girone quasi esclusivamente campano. Salerno si è presentata con 3 assenze pesanti che si sono avvertite. Per Catanzaro ci sono Nicola Mangione e Billy Fall dal primo minuto. Coach Di Martino parte con Procopio, Dimitrovic, Stolic, Commisso e Fall. Catanzaro parte in quarta con Dimitrovic in grande evidenza. Ma, appena Catanzaro va avanti, Salerno la riacciuffa prontamente con Vietri ed Alessandro. Il testa a testa prosegue fino al 69 pari. Poi Salerno torna in vantaggio. Stolic realizza un tiro libero e poi decide la sfida con una gran giocata che mette al tappeto i campani di coach Menduto. Pubblico in visibilio e serenità ritrovata dopo l’ultima difficile stagione. Dimitrovic (33 punti) e Stolic protagonisti di un grandissimo esordio, ma tutta la Planet ha iniziato col piede giusto.

Planet Basket Catanzaro-Pallacanestro Salerno 73-72

(17-21,15-17,16-15,25-19)

Planet:Procopio 2,Stolic 9,Dimitrovic 33,Fall 14,Commisso 3,Mijlianic ne,Mavric 3,Scala 4,Mangione 2,Tarahjia ne,Jancic ne,Malkic 3.All Umberto Di Martino Ass Raffaele Li Calsi

Salerno:De Martino P. 6,De Martino A. 9,Sammartino 15,Zastavnyy 6,D’Andrea 12,Chiapparone ne,Sorrentino 2,Provenzano ne,Alessandro 14,Vietri 8,Crisciuolo ne.All Menduto

Arbitri Cozzoli e Caputo di Lamezia Terme