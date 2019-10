La sesta giornata in serie D gruppo I è magrissima per le squadre calabresi che perdono tutte. Zero punti in 5 gare, è record negativo. La capolista Palermo strapazza la Cittanovese, 4-1. Il Corigliano si arrende in casa al Licata. Il Castrovillari scivola 2 a 1 a Troina, la Palmese crolla in casa col Biancavilla, il Roccella cade al Giraud di Torre Annunziata. Peggio di così non si poteva fare. La classifica precaria di tutte le calabresi testimonia le difficoltà di questo inizio di stagione.

RISULTATI

ACR MESSINA-MARSALA 0-0

ACIREALE-SAN TOMMASO 1-0

CORIGLIANO-LICATA 0-1

GIUGLIANO-MARINA DI RAGUSA 2-1

NOLA-FC MESSINA 1-1

PALERMO-CITTANOVESE 4-1

PALMESE-BIANCAVILLA 0-2

SAVOIA-ROCCELLA 2-1

TROINA-CASTROVILLARI 2-1

CLASSIFICA

PALERMO 18

ACIREALE 15

LICATA 14

BIANCAVILLA 13

TROINA 12

SAVOIA 11

GIUGLIANO-ACR MESSINA 10

NOLA 9

CORIGLIANO-CITTANOVESE 7

FC MESSINA 6

CASTROVILLARI-MARINA DI RAGUSA-MARSALA-SAN TOMMASO 4

ROCCELLA 2

PALMESE 1