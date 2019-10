Il San Luca resta al comando in Eccellenza. La squadra aspromontana liquida anche il Cotronei 3 a 1. Alle sue spalle, a meno 3, c’è il Sersale che blocca sul pari la Vigor Lamezia che non riesce a svoltare, e lo Scalea, la cui furia si abbatte sulla Morrone. Colpo Isola Capo Rizzuto a Locri, i crotonesi passano 2 a 0. Scivola il Sambiase in casa con il Bocale. Si sblocca la Reggiomed che supera 1 a 0 il Soriano. Colpo Trebisacce a Paola.

RISULTATI

GALLICO-BOVALINESE 1-0

LOCRI-ISOLA CR 0-2

PAOLANA-TREBISACCE 0-1

REGGIOMED-SORIANO 1-0

SAMBIASE-BOCALE 0-1

SAN LUCA-COTRONEI 3-1

SCALEA-MORRONE 4-1

SERSALE-VIGOR LAMEZIA 1-1

CLASSIFICA

SAN LUCA 13

SERSALE E SCALEA 10

LOCRI 8

ISOLA CR E REGGIOMED 9

BOCALE 8

SAMBIASE 6

MORRONE-VIGOR LAMEZIA-GALLICO-TREBISACCE 5

BOVALINESE-PAOLANA 4

COTRONEI 2

SORIANO 1