Il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, ha riunito il Centro coordinamento soccorsi, a cui partecipano anche i sindaci dei Comuni maggiormente interessati dal sisma: Caraffa, Settingiano, Marcellinara e Catanzaro. L’obiettivo è quello di fare il punto sulla situazione, ma soprattutto di valutare le opportune verifiche anche negli istituti scolastici. La prefettura ha anche confermato che non sono registrati danni.

La scossa di terremoto è stata avvertita oltre che a Caraffa di Catanzaro, a Settingiano, Marcellinara e Catanzaro stessa. In corso in prefettura la riunione del Centro Coordinamento soccorsi con la partecipazione dei sindaci di questi comuni per fare il punto della situazione. I sindaci hanno diramato le proprie ordinanze di chiusura delle scuole nei rispettivi territori a scopo precauzionale.

