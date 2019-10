Regionali, Di Maio: “No a Nesci in Calabria “

“Dalila è intelligente, e sa che non si può fare. Abbiamo delle regole e vanno rispettate. Non esistono deroghe”. Così Luigi Di Maio in un colloquio con Il Fatto Quotidiano commenta l’intenzione della deputata M5s Dalila Nesci di candidarsi per le regionali in Calabria .

“In attesa di una strategia più delineata per la Calabria, io rimango a disposizione con la mia proposta di candidatura alla Presidenza della Regione; proposta che non credo debba essere ‘giudicata’, ma vagliata con la serietà che deve contraddistinguere una forza politica”. Così la deputata M5s Dalila Nesci che rivolta a Di Maio aggiunge: “sento il dovere di proporre un’alternativa ai modelli civici che hai deciso di sperimentare cambiando le regole del M5s, modelli che senza garanzie a mio avviso rinnegano le motivazioni che ci hanno generato”.

