Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Catanzaro. Nella giornata di oggi i militari del nor sezione radiomobile stazioni di Catanzaro hanno tratto in arresto G. T. già noto alle ff.pp., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da diversi giorni i militari del radiomobile avevano notato un viavai di noti tossicodipendenti nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Decisi pertanto a verificare ed approfondire quei sospetti i militari questa mattina hanno proceduto a una perquisizione della casa. Arrivati sul posto, l’uomo, subito prima di aprire la porta di casa ai militari, tentava di disfarsi di un involucro di cellophane gettandolo nello scarico del water.

I militari, durante la perquisizione, notavano resti di sostanza erbacea dentro il water e, pertanto, ispezionavano il fondo del wc e la tubatura di scarico dello stesso, ove rinvenivano una parte di sostanza stupefacente di cui aveva cercato di disfarsi. In tutto circa 80 i Grammi di marijuana ritrovati assieme ad un bilancino di precisione ritrovato in casa. L’uomo è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, al regime degli arresti domiciliari nella sua abitazione.

redazione@giornaledicalabria.it