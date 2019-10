Violenta la moglie minacciandola di morte, un arresto a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA. Costringeva la moglie a subire atti sessuali con la violenza fisica e minacciandola di morte. Per questo motivo agenti della locale squadra mobile hanno arrestato un uomo di nazionalità marocchina, B.N. , di 40 anni, già detenuto per altri reati, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale. Il provvedimento restrittivo, scaturito dalle indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Procuratore Marco Lojodice – ha consentito di porre termine agli abusi che, negli ultimi mesi, in modo abituale, l’uomo poneva in essere nei confronti della donna. I I riscontri emersi dall’attività investigativa hanno consentito di ottenere dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta avanzata dalla Procura, la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo.

