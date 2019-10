VIBO VALENTIA. Sei milioni di euro sono stati stanziati per rimettere in sicurezza diverse strade di competenza della Provincia di Vibo Valentia, al limite della percorribilità. Gli interventi programmati sono in totale 26 ed i cantieri verranno aperti a partire da questo mese di ottobre. Molte delle strade provinciali non vedono alcuna manutenzione da oltre 15 anni. I lavori riguardano sia le arterie stradali delle Serre vibonesi, sia le strade lungo la fascia costiera. Tra i primi lavori in consegna quelli per il ripristino della sicurezza stradale lungo la provinciale 92, ex strada statale 19, (Angitola – Tre Carlini – bivio Acconia).

