CATANZARO. “La Radiologia dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio ha portato il proprio contributo scientifico al 36mo Congresso Europeo di Risonanza Magnetica (ESMRMB), tenutosi a Rotterdam, dal 3 al 5 ottobre. Pier Paolo Arcuri, dirigente medico presso la Sod Radiologia De-Lellis, ha visto il suo lavoro scientifico, frutto della stretta collaborazione con il reparto di Radioterapia diretto dalla dottoressa Mazzei e con la Radiologia dell’università Magna Graecia, essere accettato (unico per la nostra regione), e da lui stesso presentato, a tale importante assise internazionale”. Lo rende noto l’Azienda. “Lo studio – prosegue la nota – ha analizzato, retrospettivamente, le potenzialità diagnostiche e prognostiche della risonanza magnetica, nel follow-up di pazienti affetti da tumore del retto, trattati mediante radioterapia con lo scopo di rilevare tempestivamente eventuali recidive loco-regionali; in particolare sono state individuate le sequenze di risonanza maggiormente sensibili nel definire i pazienti responder rispetto al quelli non-responder al trattamento radioterapico. Tali risultati, che testimoniano l’impegno profuso dal personale dell’Azienda Pugliese-Ciaccio, anche in ambito scientifico, nonostante le indiscusse difficoltà in cui operano, si traducono, per l’utenza, in un miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici che ha, come ultimo fine, la ‘personalizzazione’ del trattamento di un’entità nosologica dall’incidenza in aumento, quale, appunto, il tumore del retto”.

