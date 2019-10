di RTC Sport

Non ci sarà Rigoberto Rivas nella Reggina che sabato sera al Granillo affronterà il Catanzaro nel derby, big match della nona giornata di serie C. Il trequartista honduregno sarà impegnato con la sua Nazionale nelle gare di Nation League del Centro America. Salterà probabilmente solo il derby, mentre sarà disponibile per la gara contro il Monopoli del 20 ottobre. Considerata la sua assenza, Nicola Bellomo parte in pole per la maglia di fantasista dietro le due punte che dovrebbero essere Corazza e Reginaldo, ma qualche chance se la gioca anche Doumbia, il quale ha affermato: “Ho recuperato dall’infortunio. Giovedì torno ad allenarmi con i compagni e poi deciderà il mister se convocarmi per la partita con il Catanzaro. Con mister Toscano gioca chi si allena bene nel corso della settimana”. Ricordo molto bene il derby dello scorso anno. La nuova proprietà come il sottoscritto e tanti altri eravamo arrivati da poco. Un primo tempo pessimo, poi una ripresa che ci stava permettendo una rimonta clamorosa, ma è acqua passata e tutti siamo concentrati sulla partita di sabato prossimo. Spero che faremo una grande partita, certe gare si caricano da sole“. Sul momento della squadra è intervenuto anche il portiere Guarna: “Dobbiamo stare con i piedi per terra se vogliamo fare qualcosa di importante, il campionato è lungo e difficilissimo. Servono impegno e senso di responsabilità da parte di tutti, il Catanzaro è una squadra che gioca molto bene e ha forti individualità, servirà molta attenzione”. Intanto il club amaranto ha annunciato che proseguirà la preparazione a porte chiuse fino alla rifinitura.

redazione@giornaledicalabria.it