Vola la prevendita dei tickets quando mancano poche ore al derby calabrese Reggina-Catanzaro, in programma sabato sera allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Le due squadre proseguono la preparazione entrambe a porte chiuse. Auteri sta mettendo sotto torchio il suo gruppo, lo si è visto nell’ultima seduta a porte aperte, quella di mercoledì pomeriggio, seguito peraltro dal presidente Noto e dal ds Logiudice. Out l’infortunato Di Riso oltre che D’Urso. A Reggio dovrebbe esserci Casoli in mezzo al campo con Maita. Auteri deve fare le sue scelte in difesa, mentre in avanti difficilmente sembra ipotizzabile uno schieramento che non preveda il trio Fischnaller-Bianchimano-Kanoute.

Intanto ha parlato il difensore Luca Martinelli: “E’ ovviamente una gara molto importante, per la classifica e per le rispettive tifoserie. Stiamo lavorando per arrivarci con il giusto approccio e con la cattiveria agonistica che serve in un appuntamento come questo. Giocheremo davanti ad una cornice di pubblico notevole, come si confà ad un derby, le emozioni, pertanto saranno a mille da parte di tutti. Non è una gara fondamentale per il futuro ma senz’altro è un crocevia importante, che non vogliamo fallire-ha sottolineato il difensore. E’ vero, la Reggina gioca con due punte affiatate come Corazza e Reginaldo che stanno facendo bene, noi difensori dovremo metterci molta attenzione”.

