Sul fronte amaranto il tecnico Domenico Toscano non sa ancora con certezza se potrà contare su Bertoncini, Garufo e Doumbia. Sarebbero tre assenze abbastanza pesanti. L’allenatore proverà ad averli fino alla fine. Se così non dovesse essere, uno tra Gasparetto e Blondett si contendono una maglia in difesa mentre Rolando è pronto a fare il cursore di destra. Fuori sicuro Rivas, impegnato con la sua Nazionale, l’Honduras, per la Nation League del Centro America. Per il ruolo di trequartista dietro le punte Nicola Bellomo è in pole, con Sounas ad insidiargli il posto. In avanti pochi dubbi per mister Toscano: sarà ancora tandem Reginaldo-Corazza con Denis pronto a subentrare. Qualche chance proprio per Doumbia che vuole esserci. Sarà un derby senz’altro equilibrato quello di sabato. La Reggina sembra piu’ solida e quadrata ma il Catanzaro è formazione agile ed imprevedibile, in avanti ha armi letali e possiede un’alternativa di scelte su cui nessuna squadra puo’ contare. La batteria di punte di Auteri è unica nel girone. Vincerà la tattica oppure l’estro? A prevalere sarà la voglia di vincere o la paura di perdere?

