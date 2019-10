È accaduto venerdì mattina poco prima delle 08.00 in via San Francesco nel quartiere Gagliano del comune di Catanzaro.

Una vettura Opel Corsa, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo andando ad impattare contro il muretto di delimitazione della carreggiata e finendo la sua corsa fuori strada.

Nel sinistro la vettura tranciava le tubazioni della rete gas e dell’acquedotto.

A bordo della vettura la sola conducente che, in evidente stato di shock veniva consegnata al personale medico del Suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è valso alla messa in sicurezza della vettura e della zona interessata in attesa dei tecnici italgas e dell’acquedotto.

Si provvedeva altresì al recupero della vettura con ausilio dell’Autogrue VVF giunta dalla sede centrale.

