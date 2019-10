LAMEZIA TERME. “Abbiamo notizie certe che molti candidati di vari partiti stanno raccogliendo firme su fogli bianchi, senza indicazione di candidati e senza autenticatore di firma. Poiché si tratta di un reato molto grave, e stiamo raccogliendo i nomi e i cognomi di chi ha firmato in queste condizioni, qualora dopo il deposito delle liste troveremo i nominativi che conosciamo tra i loro sottoscrittori, provvederemo a denunciare tutto alla Procura della Repubblica”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe D’Ippolito, secondo il quale “qualche candidato pare non aver perso il “vizio” di violare le regole. Non propriamente un bell’inizio di campagna elettorale – sostiene – in una città reduce da tre scioglimenti per infiltrazioni mafiose nell’arco di venticinque anni. Noi stiamo rispettando la procedura alla lettera attraverso la raccolta delle firme davanti ad un notaio, pagato per il servizio reso, che provvede in tempo reale all’autenticazione. Ciò al fine di garantire l’assoluta trasparenza e legalità delle operazioni. Dopo il corposo afflusso registratosi ieri, sarà ancora possibile sottoscrivere la lista del Movimento 5 Stelle – spiega – stamane, dalle 9 alle 12, presso lo studio del notaio Panzarella, ubicato in Piazza Fiorentino, oppure dalle 12 alle 14 nel nostro punto d’incontro di Corso Nicotera 19. Ricordiamo – conclude – che si può firmare solo per una lista, previa esibizione di un documento d’identità, a patto di risiedere e avere diritto di voto nel Comune di Lamezia Terme”.

redazione@giornaledicalabria.it