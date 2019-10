“Si tratta di un match attesissimo e sentitissimo da parte di entrambe le città e tifoserie, ambedue figlie di una grande tradizione calcistica. Si affrontano due squadre forti, ma comunque siamo solo alla nona giornata, pertanto il verdetto di tale gara non sarà decisivo ai fini della vittoria finale. Ma sarà ovviamente molto importante. Noi ci arriviamo con serenità e tanta motivazione. In settimana abbiamo lavorato bene, siamo pronti”. Così Gaetano Auteri, tecnico del Catanzaro, ha presentato al microfono di RTC il derby di sabato sera al Granillo di Reggio Calabria tra amaranto e giallorossi. “Credo che nella gara di Reggio si vedrà un netto miglioramento della squadra rispetto alle ultime due gare esterne, non faremo gli stessi errori. Una vittoria sarebbe molto significativa ma non ancora determinante. Puntiamo a fare bene, ripetere il risultato dello scorso anno sarebbe importante-ha detto Auteri-ma comunque si affrontano due squadre diverse rispetto ad una stagione fa. E’ vero, negli ultimi anni il Granillo mi ha portato bene, ho vinto sia col Catanzaro che col Matera. Ma ormai conta poco. Nel contesto della gara conteranno molto equilibrio, attenzione ed i particolari. Dovremo far prevalere i nostri criteri di gioco”. Probabile formazione Catanzaro: Di Gennaro in porta; Celiento-Martinelli-Figliomeni (o Riggio o Quaranta); Statella-Maita-Casoli-Nicoletti; avanti il tridente Kanoute-Bianchimano-Fischnaller.

redazione@giornaledicalabria.it