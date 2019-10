Tutto come previsto: le formazioni ufficiali rispecchiano quanto anticipato in settimana. Ci sarà Bellomo dietro le punte nella Reggina. A destra Rolando e non Garufo. Nel Catanzaro Auteri ha scelto: in difesa gioca Quaranta assieme a Celiento e Martinelli, escluso quindi Figliomeni.

