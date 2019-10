di RTC Sport

Il Potenza supera al 93′ il Teramo ed è la nuova capolista di Serie C gruppo centrosud. La squadra di mister Giuseppe Raffaele prevale con la rete di Longo al fotofinish. Lucani in testa, superata la Ternana piegatao 2 a 0 a Bari, decisivi Hamlili e Sabbione. La Reggina vince il derby di sabato col Catanzaro, gara equilibratissima risolta ancora una volta da Simone Corazza (foto) all’87’. Settimo squillo stagionale per il bomber trascinatore di questa Reggina. Auteri subisce la terza sconfitta stagionale consecutiva in 9 gare. Incalza anche il Monopoli di Beppe Scienza, vittoria a Rieti firmata Jefferson. Si rialza dopo 2 sconfitte il Catania che stende il Picerno grazie a Mazzarani. Virtus Francavilla devastante sulla Vibonese, 6 a 2 per la squadra brindisina allenata da Bruno Trocini. Dilaga anche l’ottima Paganese di Erra, 3 a 1 all’Avellino e piazzamento subito a ridosso delle grandi in classifica. La Cavese la spunta nel finale sul Rende, decide Germinale. Per i biancorossi prosegue l’agonia.

RISULTATI E MARCATORI

BARI-TERNANA 2-0 HAMLILI, SABBIONE

CASERTANA-LEONZIO 1-1 PETTA, STARITA

CATANIA-PICERNO 1-0 MAZZARANI

PAGANESE-AVELLINO 3-1 CHARPENTIER, SCARPA, PERRI, CALIL

POTENZA-TERMAO 1-0 LONGO

REGGINA-CATANZARO 1-0 CORAZZA

RENDE-CAVESE 0-1 GERMINALE

RIERI-MONOPOLI 0-1 JEFFERSON

V. FRANCAVILLA-VIBONESE 6-2 CAPORALE, 2 PEREZ, ALBERTINI, VAZQUEZ, 2 TITO(2 rigori), BOVO

VITERBESE-BISCEGLIE 1-0 ERRICO

CLASSIFICA

POTENZA 20

REGGINA-TERNANA-MONOPOLI 20

BARI 17

CATANZARO 16

CATANIA-PAGANESE 15

VITERBESE 14

CASERTANA 13

VIRTUS FRANCAVILLA 12

CAVESE-VIBONESE 11

AVELLINO 10

TERAMO-BISCEGLIE-PIECRNO 9

SICULA LEONZIO 6

RENDE-RIETI 2