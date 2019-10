Calcio, serie C/ La Reggina al Veneziani di Monopoli

La Reggina di Domenico Toscano sarà di scena al Vito Simone Veneziani di Monopoli contro i biancoverdi di Beppe Scienza. Gara di cartello della decima giornata assieme a quella tra Catanzaro e Potenza. Si sfidano amaranto e biancoverdi entrambi secondi. Una delle trasferte piu’ difficili per i calabresi in casa di una formazione fortemente in salute e ben guidata dall’ex centrocampista amaranto. Reggina senza lo squalificato De Rose, ma Toscano ha ugualmente l’imbarazzo della scelta per la sostituzione. Ballottaggio De Francesco-Salandria. Toscano preferirà le geometrie e l’ordine del primo o il dinamismo e l’aggressività del secondo? Anche il greco Sounas, ex di turno molto apprezzato nella piazza pugliese, si gioca le sue carte per scendere in campo dal primo minuto. Un altro freschissimo ex è Lorenzo Paolucci, fino all’anno scorso con la maglia del gabbiano. In difesa potrebbe tornare Bertoncini che riprenderebbe il suo posto, sacrificato Blondett che comunque nel derby non ha demeritato. In avanti invece non sembrano esserci dubbi di formazione. Il Monopoli è reduce dal colpo esterno a Rieti, la Reggina dalla vittoria nel derby sul Catanzaro.

Per quanto riguarda le altre gare la Vibonese ospiterà al Luigi Razza il Catania mentre il Rende prova a strappare qualche punto per non sprofondare a Viterbo.

redazione@giornaledicalabria.it