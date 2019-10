Il consigliere regionale Domenico Giannetta ha depositato un’interpellanza sul mancato sblocco di venticinque milioni di euro stanziati dalla Regione per i porti di Reggio Calabria e Vibo Valentia in occasione dell’accordo siglato a luglio 2018 con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e le altre autorità competenti. “Quando il ministero – spiega Giannetta – non ha inteso far fronte alle esigenze strutturali dei porti di Reggio e Vibo, nonostante siano di sua esclusiva competenza, la Regione Calabria si è sostituita accordando lo stanziamento dei fondi necessari – 18 milioni per Vibo e 6 milioni e mezzo per Reggio – ma non è riuscita, nonostante il passaggio di consegne al Ministro Dem Paola De Micheli, e nonostante alcune sollecitazioni scritte da parte del Vicepresidente della Giunta regionale, ad ottenere le convenzioni attuative necessarie a dare seguito a quell’accordo. Che oggi, in detta parte, resta lettera morta. I porti – continua Giannetta – sono in attesa da oltre 15 mesi dei fondi per gli interventi strutturali e, paradossalmente, quei soldi ci sono ma sono bloccati. E non ne comprendiamo i motivi”.

“Sono di questi giorni – incalza Giannetta – annunci diramati a mezzo stampa da parte del Governatore in ordine ad investimenti per il rilancio e lo sviluppo dei porti calabresi. Ma il nostro entusiasmo sulle intenzioni di porre i porti al centro di azioni politiche strategiche mirate allo sviluppo infrastrutturale e logistico della Regione si infrange di fronte ad azioni che non hanno ancora trovato seguito e che lasciano i porti in una condizione di attesa di liquidità ferme in bilancio. Non vorremmo quindi – continua – doverci trovare di fronte ad una campagna di annunci che ben si conciliano in questo momento con l’intendimento, affatto facile, di riproporsi ai calabresi per un Oliverio bis”.

redazione@giornaledicalabria.it