Bernini e il barocco romano in mostra al Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro. Dal 5 dicembre fino al 29 febbraio, il capoluogo calabrese ospiterà l’esposizione “Il trionfo delle meraviglie. Bernini e il Barocco Romano”, allestimento che, per la prima volta nella regione, presenterà una selezione di capolavori dell’arte barocca tra cui opere uniche di Giovan Lorenzo Bernini. L’evento espositivo è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa nel Complesso San Giovanni alla quale hanno partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Maria Francesca Corigliano e dal vicesindaco di Catanzaro, Ivan Cardamone, alla presenza di Simona Cristofaro e Andrea Perrotta, rappresentanti di “4culture” ed “E-bag”, organizzatori della mostra.

“Con questo allestimento – è stato detto in conferenza stampa – saranno esposte, per la prima volta in Calabria, opere di Bernini che testimoniano il suo poliedrico, multiforme ed eclettico estro artistico, oltre che una selezione di opere d’arte d’eccellenza realizzate dai grandi maestri del ‘600, italiani e stranieri, in gran parte provenienti dal Palazzo Chigi di Ariccia (Roma), sede del Museo del Barocco Romano, tra cui figurano, oltre a Bernini, opere e dipinti del Barocco romano tra Mattia Preti, Giacinto Brandi, Carlo Maratta, Pier Francesco Mola, Salvator Rosa, Pietro da Cortona, Giovan Battista Gaulli ‘Il Baciccio’, Ferdinand Voet, Andrea Pozzo e molti altri maestri del Seicento, offrendo un quadro d’insieme sull’evoluzione della pittura romana per circa un secolo”. L’assessore regionale Corigliano ha evidenziato “il sostegno concreto della Regione a questa mostra che si inserisce perfettamente nel circuito dei grandi eventi e nel percorso di valorizzazione della cultura che la Giunta Oliverio sta portando avanti in questi anni”. A sua volta, il vicesindaco di Catanzaro, Cardamone, ha osservato come “con questa mostra la città capoluogo di regione si conferma all’avanguardia nel panorama culturale non solo regionale ma nazionale”. Il percorso espositivo, articolato in gruppi tematici, sarà accompagnato – hanno poi rilevato Cristofaro e Perrotta – da un ricco apparato informativo, dal catalogo, da inedite soluzioni multimediali interattive e da proiezioni di filmati originali. “Dal 5 dicembre al 29 febbraio – è stato poi spiegato – ’4culture’ ed ‘E-bag’ proporranno al pubblico numerosi servizi museali oltre alle visite guidate, ai laboratori didattici per bambini dedicati a Bernini e a un fitto calendario di eventi gratuiti, tra cui conferenze e concerti a cui prenderanno parte noti musicisti, studiosi e specialisti di settore”: un’ultima particolarità, riferita nel corso della conferenza, è rappresentata dal coinvolgimento di alcuni migranti rifugiati e richiedenti asilo nel ruolo di guide alle visite all’interno del San Giovanni per la mostra sul barocco e Bernini.

