L’associazione CulturAttiva e la Cooperativa L’isola che non c’è, con il patrocinio del Comune di Catanzaro, prenderanno parte alla campagna “Illuminiamo il Futuro”, lanciata da Save the Children per contrastare la povertà educativa e lo faranno puntando i riflettori sui quartieri più antichi del centro storico di Catanzaro con l’iniziativa dal titolo “Viaggio nei luoghi dell’antica città della seta”, che avrà luogo sabato 26 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e vedrà coinvolti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Galluppi” di Catanzaro. L’iniziativa si propone di contrastare la povertà educativa dovuta alla scarsa consapevolezza delle proprie radici.

I quartieri parte dell’itinerario didattico di sabato 26 ottobre saranno: la Filanda (da dove si parte alle ore 9.30), la Grecìa e l’antica Giudecca. (Il mini tour si concluderà nei Giardinetti “Nicolas Green” alle ore 11.30 circa).

