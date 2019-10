di Manuel Soluri – RTC Sport

NUOVA SFIDA

“Ho accettato questa sfida stimolante perchè voglio costruire. Desideravo una piazza importante, pertanto ho approcciato questa nuova avventura con grande entusiasmo. Ho voglia di fare bene”. Parole di Gianluca Grassadonia a RTC e Giornale di Calabria in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio interno. “Come detto già nei giorni scorsi inizialmente cerchero’ di cambiare molto poco, in quanto non voglio creare squilibri. Devo essere bravo ad entrare nella testa dei calciatori e fornire loro autostima e serenità, cio’ che ora manca” ha affermato il nuovo tecnico.

CALCIATORI

“E’ stata una full immersion. L’arma in piu’ è la vittoria, cercheremo di conquistarla domani. Voglio uomini prima di tutto, poi calciatori. Tutti devono dare l’anima per l’obiettivo finale, chi nel mercato invernale vorrà andare a fare altre esperienze potrà farlo. I calciatori devono essere soldati”

MODULO

“Come detto per ora non intendo cambiare modulo, non so se lo faremo a breve. Questa è una squadra che deve in primis ritrovare serenità, deve guardare a chi la precede in classifica ed andarla a prendere. La gara di domani è la piu’ importante, poi penseremo all’Avellino”.

