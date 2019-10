di RTC Sport

Il Crotone vince ancora in casa e continua a far sognare i propri tifosi. Gli squali rossoblu’ superano 3 a 2 il Venezia. E’ ancora una volta Simy il protagonista ed il trascinatore. L’attaccante africano realizza una doppietta e lancia la squadra di Stroppa. Eppure il pomeriggio allo Scida era partito male. Aramu al 9′ portava avanti i lagunari. Simy la ribaltava al 35′ ed al 55′. I veneti si rifacevano sotto e pareggiavano al 68′ con Capello. Ma nel finale il difensore goleador Golemic faceva esplodere lo Scida realizzando la rete decisiva del 3 a 2. Contemporaneamente il Benevento capolista incappa in un pomeriggio stortissimo a Pescara dove viene travolto 4 a 0 dagli abruzzesi. Il Crotone quindi balza in vetta con i campani. Pomeriggio da ricordare allo “Scida”.

Tabellino

Crotone-Venezia 3-2

Marcatori: 9′ Aramu (V), 35′ e 55′ Simy (C), 68′ Capello (V), 84′ Golemic (C)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Marrone (26′ Cuomo), Spolli, Golemic; Molina (62′ Mustacchio), Benali, Barberis, Crociata (80′ Zanellato), Mazzotta; Messias, Simy. All. Stroppa.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Ceccaroni, Cremonesi; Lollo (88′ Di Mariano), Fiordilino, Maleh (82′ Zuculini); Aramu; Montalto (59′ Bocalon), Capello. All. Dionisi.

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: 28′ Montalto (V), 76′ Crociata (C), 79′ Capello (V), 83′ Lollo (V), 89′ Zuculini (V)