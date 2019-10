Colpo in trasferta per la Catanzaro Basket Planet che vince sul parquet di Caserta di misura 76 a 75 nella quarta giornata del campionato di serie C Gold. Gara gagliarda da parte del gruppo di coach Di Martino che combatte sin dal primo istante. Sfida equilibrata punto a punto. Bene Fall ma è tutta la squadra ad impressionare positivamente. Nel finale decide il canestro di Commisso. Ottima affermazione della Planet.

NEW BASKET CASERTA- CZ BK PLANET 75-76

(15-21) (20-12) (22-26) (18-17)

NEW BASKET CASERTA:

Pianese 12, Piazza 7, Brillante 10, Lucci 3, Belfiore 3, Marchese, Carrichiello 21, Diaz 11, Avolio 4, Aldi 4.

All.: Di Lorenzo.

Ass.: Chiarello.

CZ BK PLANET:

Procopio 9, Miljanic 11, Mavric, Scala, Stolic 3, Mangione, Dmitrovic 12, Malkic 4, Fall 21, Commisso 16.

All.: Di Martino U.

Vice All.: Li Calsi R.

Arbitri: Belprato S.. – Molla G.