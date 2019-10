di Manuel Soluri RTC Sport

Dopo un inizio di campionato difficile e soffertissimo, costellato di sconfitte e goleade subite, il Rende ha trovato un minimo di serenità, grazie ai due risultati utili consecutivi che hanno sensibilmente migliorato la classifica oltre che il morale. Prima il successo di mercoledì sulla Leonzio, poi oggi il punto strappato meritatamente a Catanzaro, hanno fatto crescere l’autostima nel gruppo di Tricarico, prima mestamente ultimo solitario. Oggi il Rende raggiunge la Leonzio sconfitta a Viterbo ed in caduta libera. Mister Andrea Tricarico puo’ godersi tale giornata e sorridere dopo tanto lavoro e sacrifici. La salvezza resta impresa difficile ma il Rende puo’ guardare con piu’ fiducia al futuro, in quanto sta dimostrando di potersela giocare e di non mollare mai.

