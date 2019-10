SAN MARCO ARGENTANO (CS)/ Il Sindaco di San Marco Argentano (Cs), Virginia Mariotti, aderendo alla proposta delle Associazioni Cor et Amor e Mezzopieno, ha nominato come Assessore alla Gentilezza la consigliera Elvira Zecca . Si occuperà di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, favorire lo spirito e l’unità della Comunità, iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune. E’ il primo Assessore alla Gentilezza nominato in Calabria, sono già 39 in Italia. E’ stata ufficializzata anche l’adesione alla Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza.

Intervista conoscitiva dell’Assessore alla Gentilezza Elvira Zecca:

1 – Secondo lei qual è il “compito” di un assessore/consigliere con delega alla gentilezza?

Il compito di un consigliere alla gentilezza è quello di divulgare e promuovere la tolleranza, la condivisione,le buone maniere e l’ umiltà come stile di vita.

2 – Secondo lei la gentilezza cosa può contribuire a prevenire?

L’aridità di sentimenti, l‘egocentrismo e la solitudine.

3 – In cosa può essere considerato innovativo l’ assessorato alla gentilezza?

E’ l’ assessorato che promuove le relazioni umane, il buon umore e la forza della gentilezza.

L’ innovazione è non dare per scontate queste caratteristiche della nostra vita e valorizzarle.

4 – La prima reazione che ha avuto quando ha saputo di avere ricevuto la delega alla gentilezza?

Stupore, sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla scelta del nostro Sindaco , avrebbe potuto tenere per sé la delega alla gentilezza perché è la persona più gentile e altruista di tutta l’Amministrazione Comunale di San Marco Argentano. Grazie al suo altruismo io ho avuto una gioia immensa.

5 – Secondo lei in che modo la gentilezza può contribuire al benessere di una Comunità locale?

La gentilezza,se diventa contagiosa,stimola buoni propositi e pensieri positivi. Fare qualcosa di gentile per gli altri riduce le distanze e crea unione.

6 – La parola gentile che pronuncia più spesso?

“ Per favore “

7 – Secondo lei in che modo la gentilezza può contribuire a crescere un bambino felice?

I bambini felici giocano,sorridono,cantano, dicono grazie e per favore. L’obiettivo deve essere il bambino che ringrazia e chiede scusa perché nella sua casa è naturale farlo. La gentilezza rende felici i bambini ed aiuta gli adulti a vivere in sintonia.