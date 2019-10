Catanzaro, Halloween in Biblioteca De’ Nobili

CATANZARO/ Una mostra di libri per celebrare “Halloween”. È l’iniziativa ideata e lanciata dalla biblioteca comunale “De Nobili” in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune, per giovedì 31 ottobre.

La manifestazione, che si terrà giovedì 31 ottobre, dalle ore 10 alle 12, e dalle 16 alle 18, si inserisce nell’ambito delle attività di promozione della lettura della biblioteca diretta da Michele Marullo.

Pur riconoscendo che il senso della festa di Halloween non ha radici nelle nostre tradizioni, la direzione della biblioteca “De Nobili” ha pensato che ogni evento possa essere un utile momento di crescita culturale per i bambini: la frequentazione di una biblioteca e la lettura in generale sono strumenti formativi che vanno riproposti, tutelati e diffusi.

Vanno infatti ricordate le diverse mostre, i laboratori di lettura e le attività ludiche per piccoli lettori messe in atto dalla “De Nobili” nei mesi scorsi.

Nelle prossime settimane, per le celebrazioni dell’anno “rodariano”, verranno realizzate anche a Catanzaro le iniziative nazionali a un secolo dalla nascita di Gianni Rodari. I libri di questo straordinario scrittore raccontano una realtà sempre attuale, descrivono in modo giocoso sentimenti veri e, nella loro geniale semplicità, ci fanno riconoscere. Sono storie moderne incardinate in una forma classica, universale, eterna, perfetta.

Sono inoltre in cantiere altri progetti ed iniziative per la fascia di età fino ai sei anni al fine di attuare le linee guida del manifesto “Ifla/Unesco” sulle biblioteche pubbliche, identificate come centro informativo locale che rende prontamente disponibili agli utenti ogni genere di conoscenza e informazione.

