“Dopo questa disfatta inequivocabile, spero abbiamo acquisito sufficienti elementi per stabilire quale debba essere la posizione del Movimento 5 Stelle in Calabria”. Così, in un post sul suo profilo facebook, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato. “Non soli, ma – sostiene la Granato – fedeli ai nostri temi e agli impegni della campagna elettorale 2018, con coalizioni di liste civiche pure. Facciamo spazio al civismo che aggrega, sempre tenuto ai margini dalla politica regionale, di cui abbiamo tanti fulgidi esempi in tante persone che nel corso degli anni hanno collaborato con noi, prestando la loro voglia di fare alla costruzione di un percorso comune. In Calabria – prosegue la parlamentare M5S – più che in ogni altra regione c’è bisogno del Movimento 5 Stelle per spazzare via decenni di corruzione incancrenita e incrostata dalle gestioni di centrodestra e centrosinistra”. Secondo la Granato “questo è il momento di mettere alla prova il nostro amore disinteressato per la nostra terra che ora più che mai ha bisogno di vederci compatti e lineari nella condotta, disponibili a fare i passi necessari per farne fare avanti al nostro territorio e dare un futuro ai nostri figli. Dobbiamo offrire ai calabresi una possibilità concreta non solo di governare, ma – conclude la senatrice del Movimento 5 Stelle – di governare per cambiare davvero, altrimenti, qualunque sia il risultato avremo comunque perso”.

