ROCCELLA-CASTROVILLARI 1-1

Finisce in parità il derby di bassa classifica in serie D tra Roccella e Castrovillari. I lupi del Pollino sono riusciti nel finale a raddrizzare la gara che li vedeva sotto contro Scuffia e compagni. Vantaggio roccellese opera di Leveque al 24′ su calcio di rigore; pari rossonero di Vona a 4′ dal termine. Delusione in casa amaranto per essere stati poco incisivi e convincenti e per non essere riusciti spesso a finalizzare. Ma è il Castrovillari a recriminare per un calcio di rigore fallito da Puntoriere e per una traversa dai 23 metri colpita da Chironi. Per i rossoneri un punto che dà fiducia in questo delicatissimo momento sul fronte societario.

CORIGLIANO-SAVOIA 0-0

Il Corigliano rompe il digiuno. Pari della speranza in casa con il blasonato Savoia. I biancoazzurri tornano a fare risultato dopo 5 sconfitte. De Sanzo in sala stampa: “Non parlo del caos societario, penso a fare risultato in campo”.

CITTANOVESE-TROINA 0-1

La Cittanovese scivola in casa con i siciliani del Troina e paga il tecnico Ivan Franceschini. Ma la società fa anche autocritica: “Sono stati commessi errori anche da parte nostra, ora pero’ serviva una svolta per cambiare percorso”. La squadra ospite allenata da Boncore fa sua la sfida grazie alla rete decisiva di Fernandez a 10′ dal termine. Una rete che taglia le gambe alla Cittanovese incapace di acciuffare il pareggio.

MARSALA-PALMESE 2-0

La Palmese rimedia a Marsala la settima sconfitta stagionale. I neroverdi disputano una buona gara ma non basta ed alla fine devono arrendersi ai siciliani che si fanno rispettare sul proprio campo. La squadra di Giannusa azzecca la migliore prestazione stagionale e condanna l’undici di Venuto con le reti di Balistreri al 12′ del secondo tempo su rigore e di Manfrè al 26′.

