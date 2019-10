L’attività di selezione per la formazione della nuova Nazionale Under 15 si conclude con l’ultimo raduno. Sarà il Centro Tecnico Federale di Catanzaro ad ospitare i 40 ragazzi delle società del Sud convocati per questo appuntamento, in programma mercoledì 30 ottobre.

Il raduno vedrà impegnati tutti giocatori nati nel 2005, che si ritroveranno al campo di allenamento dove sosterranno una partita amichevole a ranghi contrapposti, disputata sotto gli occhi dei tecnici Panico ed Abbruscato e degli Osservatori, capeggiati dal responsabile dell’Area Scouting della FIGC Mauro Sandreani.

“Anche quest’anno ricomincia l’attività di scouting della Federcalcio che ha scelto ancora una volta Catanzaro per lo stage del centro sud. Una scelta che dimostra come il CTF di Catanzaro sia un punto di riferimento nazionale per raduni e stage e che ci riempie di orgoglio poiché evidentemente l’organizzazione riscontrata è adeguata agli standard qualitativi che ricerca la Federazione” così il Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi. “In bocca al lupo a tutti i ragazzi convocati, ma soprattutto ai giovani calabresi impegnati in questa prova con l’augurio che sia un punto di partenza importante per la loro futura carriera”.

Elenco dei convocati

Portieri: Moccia Leonardo (Lecce), Testagrossa Kevin (Catania), Turi Claudio (Bari), Borriello Francesco (Catania);

Difensori: Galietti Matteo (Salernitana), Ruggieri Alberto (Reggina), Pedalino Antonino (Catania), Postiglione Niccolò (Delfino Pescara), Pugliese Francesco (Crotone), D’Achille Domenico (Bari), D’Aprile Giovanni (Crotone), Paura Mario (Reggina), Leuzzi Davide (Lecce), Lupinacci Michele (Crotone), Morelli Cesare (Catanzaro), Malara Riccardo (Reggina), Orfano Marco (Lecce);

Centrocampisti: Nicoletti Alessio (Salernitana), Del Mondo Roberto (Juve Stabia), Braccia Mattia (Delfino Pescara), Salvatore Andrea Angelo (Cosenza), Mari Samuele (Bari), Nacci Vitantonio (Bari), Carboni Valentin (Catania), Maietta Francesco (Reggina), Kubi Caleb Massimo (Trapani), Borgo Alessandro (Lecce), Fanizzi Vincenzo (Virtus Francavilla), Battimelli Giuseppe (Crotone), Scavone Giovanni (Trapani), Sommario Loris Benigno (Cosenza);

Attaccanti: Lorusso Francesco (Bari), Bianco Marco (Catanzaro), Mastropasqua Simone (Lecce), Mautone Mario (Reggina), Cozzolino Giovanni (Salernitana), Pisale Sebastiano (Catania), Fornaro Andrea (Lecce), Di Serio Pasquale (Juve Stabia), Elia Giuseppe (Catanzaro).

Staff – Coordinatore Nazionale U15: Antonio Rocca; Tecnici Federali: Patrizia Panico, Elvis Abbruscato; Segretario: Francesco Lupi; Responsabile Area Portieri: Nicola Pavarini; Preparatore dei Portieri: Gianmatteo Mareggini; Osservatori: Andrea Serino – Marco Pizzo – Antonio Martella; Medici: Riccardo Di Niccolò, Federico Fantoni; Fisioterapista: Fabio Zelioli.