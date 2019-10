Un fantasma si aggira per la funicolare e ha lasciato un tesoro da dover trovare…

Giovedì 31 ottobre, l’Amc Spa, in occasione della Festa di Halloween, apre le porte dell’impianto della funicolare per una spaventosa caccia al tesoro. Tra personaggi resuscitati dal passato, racconti e indovinelli, una divertente avventura per tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. Ci saranno due gruppi, alle ore 16.30 e alle ore 18. La partecipazione è gratuita.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Gruppo Storico Città Di Catanzaro.