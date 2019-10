di RTC Sport

Operazione aggancio in vetta riuscita: la Reggiomediterranea di Franco Viola corona l’inseguimento al San Luca vincendo il derby a Bocale, rete di Lancia a 6′ dal termine, e sfruttando la frenata del San Luca, fermato 3 a 3 a Trebisacce. La Vigor Lamezia rompe l’incantesimo e batte lo Scalea 1 a 0, prima vittoria stagionale porta la firma di Angotti al 12′. Isola Capo Rizzuto e Sersale si annullano, finisce 0 a 0 mentre il Locri viene bloccato in casa da un Sambiase granitico. Battute Paolana e Soriano che restano in coda alla classifica.

