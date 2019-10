In occasione della commemorazione dei Defunti, venerdì 1 e sabato 2 novembre, l’Amc Spa, oltre le corse ordinarie riportate sull’orario in vigore, ha programmato per i cimiteri urbani della città di Catanzaro il “Servizio Cimitero” con i seguenti orari delle corse e itinerari che possono essere consultabili anche sul sito amcspa.it.

Venerdì 01 novembre

Cimitero Catanzaro (linea C1)

Andata: Funicolare-Stazione Valle, viale dei Normarni, via Acri, viadotto Kennedy, via Pascali, via Schipani, Cimitero.

Orari: 7.25 – 7.50 – 8.35 – 9.10 – 9.40 – 9.55 – 10.40 – 11.00 – 11.45 – 12.25 – 12.35 – 13.00 – 13.45 – 14.15 – 14.45 – 15.50 – 16.00 – 16.55

Ritorno: Cimitero, via Piave, via Milelli, Funicolare-Stazione Valle.

Orari: 8.00 – 8.30 – 9.10 – 9.30 – 10.10 – 10.30 – 11.15 – 11.35 – 12.15 – 12.50 – 13.05 – 13.35 – 14.05 – 14.35 – 15.05 – 16.30 – 16.45 – 17.25

Cimitero quartiere Gagliano: partenza dal capolinea di Mater Domini – piazzale mercato rionale – con conrse ogni 30 minuti dalle ore 7.30 alle ore 17.

Il bus seguirà il percorso: Mater Domini, via Campanella, Cimitero, capolinea Gagliano, cimitero, via T. Campanella, Mater Domini.

Cimitero quartiere Lido (linea C2)

Andata, con partenza dal terminal di Giovino: Giovino, area Teti, via Caprera, bivio Giovino, viale Crotone, p.zza Garibaldi, bivio Nalini, Cimitero.

Orari: 08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50.

Ritorno, con partenza dal Cimitero del quartiere Lido: cimitero, bivio Nalini, p.zza Garibaldi, viale Crotone, bivio Giovino, via Caprera, Giovino.

Orari: 08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10.

Cimitero quartiere S. Maria

Il servizio si effettuerà dalle ore 07.30 alle ore 17.25, con corse consecutive e il percorso sarà: via Molise, via S. Maria, piazza S. Maria, via Zarapoti, cimitero e ritorno.

Sabato 02 novembre 2019

Cimitero Catanzaro

Corse ordinarie (linea Circolare Nord)

Cimitero quartiere Gagliano: il servizio sarà garantito dalle linee urbane 5 e 6, mediante le fermate presenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso del Cimitero.

Cimitero quartiere Lido (linea C2)

Verranno seguiti gli stessi orari e percorsi previsti per il primo novembre.

Cimitero quartiere S. Maria

Il servizio si effettuerà dalle ore 07.30 alle ore 17.10, con corse ogni 20 minuti e il medesimo percorso del giorno precedente.

