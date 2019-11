di RTC Sport

Si rilancia la Volley Soverato in A2 femminile di pallavolo. Abbatte la resistenza di Club Italia che supera per 3 a 1 e torna al successo al Palascoppa. Buona gara delle ragazze di coach Napolitano che hanno saputo essere reattive nei momenti cruciali della sfida attraverso una gestione di gara accorta ed intelligente. Primo parziale 25 a 18 con muro finale di Anna Caneva. Regna l’equilibrio nel secondo set chiuso da Soverato sul 25 a 21 con la Chausheva protagonista. Le ospiti vincono il terzo set 25 a 22 ma il Palascoppa continua a sostenere fortemente le biancorosse. Il quarto set è battaglia colpo su colpo. Soverato si porta sul 20 a 19, poi sul 24 a 22 al cardiopalma. Ma la squadra di Napolitano chiude la pratica 25 a 22 dimostrando di saper soffrire ed alla fine puo’ gioire con il proprio pubblico che è stato realmente, anche questa volta, l’arma in piu’. La squadra jonica vola in classifica a 12 punti. Prossimo turno in trasferta a Marignano.

Si parlerà della Volley Soverato questa sera nel programma sportivo “RTC Sport Calabria in onda intorno alle 23,15 ed in replica martedì alle ore 14,30 e 21,30 su RTC-Telecalabria e www.calabriachannel.it

RISULTATI

Volley Soverato-Club Italia Crai 3-1 (25-18, 25-21, 22-25, 25-22)

Martignacco-Pinerolo 2-3 (25-23, 18-25, 25-16, 22-25, 14-16)

Sassuolo-Talmassons 0-3 (22-25, 18-25, 13-25)

Cutrofiano-Marignano 0-3 (29-31, 17-25, 16-25)

Olbia-Exacer Montale 3-1 (25-20, 29-31, 25-16, 25-23)

CLASSIFICA

Marignano 17

Pinerolo 13

Volley Soverato 12

Martignacco 11

Club Italia 9

Cutrofiano 7

Green Warriors Sassuolo 6

Talmassons 6

Exacer Montale 5

Olbia 4

PROSSIMO TURNO

Marignano – Volley Soverato

Sassuolo – Martignacco

Pinerolo – Club Italia

Cda Talmassons – Olbia

Exacer Montale – Cutrofiano