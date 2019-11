Venti progetti per un investimento complessivo di circa 100 milioni: è questa la proposta che il Comune di Catanzaro ha definito nell’ambito dei “Contratti istituzionali di sviluppo” (Cis), gli strumenti per accelerare la realizzazione di progetti strategici, tra loro funzionalmente connessi, di valorizzazione dei territori, finanziati con nazionali ordinarie, risorse comunitarie e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La proposta progettuale del Comune di Catanzaro, adesso al vaglio di Invitalia prima dell’approvazione e della sottoscrizione delle relative convenzioni con il governo nazionale e del finanziamento finale, è stata presentata oggi, in una conferenza stampa, dal sindaco Abramo, assistito dal partenariato economico e sociale che ha partecipato all’elaborazione del “Cis”, il cui titolo è: “Catanzaro città regione, capitale della Calabria, realtà metropolitana tra due mari”. Tra gli interventi previsti dal “Contratto istituzionale di sviluppo” di Catanzaro, lo sviluppo e il potenziamento dell’area direzionale di Germaneto, la riqualificazione e il recupero del centro storico della città a rischio “desertificazione”, il potenziamento delle infrastrutture nel quartiere Lido: i progetti individuati dal Comune di Catanzaro vanno dalla valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del capoluogo alla logistica urbana, con particolare riferimento alla mobilità e ai parcheggi, al recupero di edifici di pregio come l’ex Caserma Triggiani, che fino a qualche mese fa ha ospitato il Comando provinciale dei Carabinieri e che con il “Cis” il Comune intende destinare a nuovo presidio nel settore della sicurezza.

