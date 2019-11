di Manuel Soluri-RTC Sport

Un Rende sicuramente poco brillante nel primo tempo cede la posta al forte Monopoli terzo in classifica. La squadra pugliese incanala pesantemente la gara nel primo tempo approfittando dei grossolani errori della difesa calabrese per ipotecare la sfida. Servono solo 11′, infatti, al solito Fella per portare avanti i suoi con un comodo appoggio in beata solitudine sugli sviluppi di un corner battuto da Giorno, vero e proprio faro della formazione di Peppe Scienza. Il Rende reagisce e va in rete con un colpo di testa di Rossini che sembra oltrepassare la riga bianca ma Marini di Trieste la pensa diversamente e non concede la rete. E così dopo 7′ il Monopoli assesta il colpo del ko, anche questo facile facile del centravanti Cuppone con un diagonale letale. Troppa grazia per gli ospiti e reti subite che sono lo specchio delle difficoltà difensive del Rende. Il Monopoli ha ormai la gara in pugno ma i biancorossi non hanno ancora smarrito l’orgoglio. Reagiscono ancora. Da destra parte uno spiovente dell’ottimo Vitofrancesco, il migliore dei suoi, per la testa di Rossini che accorcia il divario. Nel sceondo tempo tanto Rende in mezzo al campo con molto possesso palla ma praticamente zero conclusioni in porta. Gli esterni provano i suggerimenti con palle alte ma Vivacqua è costantemente anticipato dai rocciosi difensori ospiti. Il Monopoli soffre il ritmo ma controlla e non rischia. Nelle ripartenze prova a graffiare. Il Rende non conclude in porta e deve quindi ingoiare un’altra sconfitta che interrompe la mini serie positiva di 4 punti in 2 gare. “Ai miei non posso rimproverare nulla nel secondo tempo, ma nel primo siamo stati troppo poco cattivi in mezzo al campo” ha detto mister Tricarico ai microfoni di RTC.

