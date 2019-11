CASTROVILLARI-MARINA DI RAGUSA 1-1

In serie D girone I il Castrovillari perde una grossa occasione e deve accontentarsi di un pareggio interno con il Marina di Ragusa. Il match si decide nella ripresa. Al 17′ il Castrovillari fallisce un calcio di rigore con Puntoriere. Gol sbagliato e gol immediatamente subito. L’azione riparte ed i siciliani passano con Mistretta. Dopo 10′ li acciuffa lo stesso Puntoriere, croce e delizia. Settima rete stagionale per lui ma anche secondo rigore consecutivo fallito.

PALERMO-CORIGLIANO 6-0

Domenica da dimenticare per il Corigliano che viene tramortito dalla capolista Palermo, implacabile al Barbera e sempre piu’ in fuga verso la promozione. I biancoazzurri di mister De Sanzo restano in partita fino a fine primo tempo. Sblocca la gara Ficarrotta all’8′, al 39′ bussa Martin per il 2 a 0. Dopo l’intervallo non c’è piu’ storia: doppietta per Ricciardo al 10′ su rigore ed al 16′. Rete di Martinelli alla mezz’ora e sigillo del veterano Sforzini nel recupero.

ACIREALE-CITTANOVESE 2-1

La Cittanovese di mister Ferraro (che ha sostituito Franceschini) non demerita al Tupparello di Acireale ma deve arrendersi ai granata di casa di Peppe Pagana. Apre subito Savanarola, al 35′ Rizzo firma la seconda rete. I calabresi rientrano in partita nel secondo tempo al 15′ con la rete di Mazzone ma non riescono a completare la rimonta.

TROINA-ROCCELLA 1-0

A Troina come a Messina: il Roccella perde un’altra ghiotta occasione per tornare imbattuti. I siciliani di Boncore passano nel secondo tempo al 20′ con il calcio di rigore di Saba. La beffa per il Roccella giunge al 97′ quando Leveque fallisce dal dischetto calciando incredibilmente fuori tra la disperazione dei ragazzi amaranto. Viaggio di ritorno molto amaro. Gli jonici restano penultimi a + 1 sulla Palmese.

PALMESE-NOLA 2-2

Segnali incoraggianti dalla Palmese che impatta 2 a 2 in casa con il Nola. Botta e risposta tra Cappiello e Fioretti. Doppietta campana al 2′ ed al 18′, replica calabrese al 7′ ed al 23′. Il portiere Licastro salva il risultato nel finale neutralizzando un rigore di Guarro.