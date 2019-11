Il gup del Tribunale di Catanzaro Alfredo Ferraro ha rinviato a giudizio Lucio Marrello, di 52 anni, ex direttore amministrativo della Field, ente in house della Regione Calabria; Sergio De Marco (51), direttore degli Affari finanziari della stessa Field, e Attilio Sarcone (59), ritenuto “istigatore e beneficiario delle condotte illecite”. La vicenda riguarda l’appropriazione illecita dei fondi appartenenti alla Field. Per i tre rinviati a giudizio il processo avrà inizio il prossimo 2 aprile. Altri cinque imputati hanno chiesto il rito abbreviato e saranno giudicati nell’udienza fissata per il 20 gennaio. Sono Domenico Barile, 62 anni, ex presidente della Field, Roberto Ferrari, 60 anni, ritenuto anche lui “istigatore e beneficiario delle condotte illecite”; Raffele Manfredi (64), direttore della relazioni istituzionali, Onofrio Maragò (51), direttore tecnico, e Alfio Pisani (40), direttore affari generali. É stata accolta la costituzione di parte civile della Regione Calabria, rappresentata dall’avvocato Antonio Lomonaco.

