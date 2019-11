Cosenza-Cremonese 2-0, primo sorriso per i lupi al “Marulla”: è una liberazione

di RTC Sport

Seconda vittoria stagionale per il Cosenza, primissima gioia stagionale al “San Vito-Marulla” dopo molte amarezze e delusioni. Questa sera, finalmente, la squadra di Braglia ha rotto il tabu’: 2 a 0 alla Cremonese nell’undicesima giornata. I rossoblu’ rialzano la testa, questa volta forse definitivamente e scacciano i fantasmi. Chiaramente il percorso è lungo, lunghissimo verso la salvezza ma sembra che la strada intrapresa sia quella giusta ed il Cosenza ritrova la fiducia. I lupi partono con grinta e la indirizzano subito, mettendo alle corde la Cremonese. In undici minuti magici la squadra di Braglia spezza le gambe agli ospiti. La sblocca Daniele SCiaudone (foto) al 3′ quando va in gol sugli sviluppi di un corner. 8′ dopo bussa anche Riviere, seconda rete interna per lui, il quale raccoglie la respinta di Ravaglia sulla conclusione di Kanoute. Sul doppio vantaggio il Cosenza domina e sfiora la terza rete con Baez, Legittimo, Riviere ed ancora Sciaudone. Per la Cremonese palo di Arini e poco altro. Il Cosenza vince e si rilancia alla grande, per la Cremonese invece prosegue il periodo poco felice, tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il Cosenza festeggia con i propri supporters e brinda alla prima vittoria interna che sa di liberazione.

Cosenza-Cremonese 2-0

3’ Sciaudone, 11’ Riviere

COSENZA (4-3-3): Perina; Bittante, Anibal, Idda, Legittimo; Bruccini, Kanoute, Sciaudone; Carretta (71’ Machach), Riviere, Baez (88′ Monaco). All: Braglia

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Caracciolo, Migliore; Valzania, Castagnetti (72’ Gustafsson), Arini (52’ Ceravolo); Soddimo; Ciofani, Palombi (78’ Mogos). All: Baroni

Ammoniti: Kanoute (CO), Castagnetti (CR), Caracciolo (CR), Bruccini (CO), Perina (CO)