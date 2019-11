Eccellenza under 18, Francavilla-Planet Basket Catanzaro 52-72, calabresi primi

Splendida Planet di Under 18 di Eccellenza che travolge in trasferta Francavilla 52-72 e mantiene saldo il primato in solitaria ed a punteggio pieno dopo sei giornate. Coach Tunno e capitan Scala conducono gli aquilotti alla sesta vittoria di fila contro un avversario rivelatosi molto ostico nel primo tempo, salvo poi arrendersi nel terzo e quarto tempino alla furia giallorossa. In estrema sintesi, la partita vive le seguenti fasi. Primo quarto: i brindisini partono a razzo ed i catanzaresi vanno sotto. Secondo quarto: Catanzaro recupera con pazienza e determinazione e mette la punta del naso avanti. Terzo quarto: Planet in cattedra che letteralmente spiana i locali chiudendo addirittura a più 24. Ultimo quarto di pura accademia per i giallorossi i quali, tutti e bene, vanno a referto dimostrando di essere anche loro diventati un collettivo coeso come il roster di C Gold. Da chiarire che Francavilla è una buona squadra che non è stata assolutamente a guardare, anzi, ha lottato per come ha potuto ed ha riversato sul campo tutta la sua energia, ma con la Planet di ieri sera non poteva avere scampo. Comunque, secondo coach Tunno, qualcuna delle cosiddette grandi del girone prima o poi inciamperà sul parquet brindisino. Prestazioni ottime di tutto il roster giallorosso. Capitan Scala su tutti con punti, rimbalzi, assist, difesa e gioco senza palla. Molto bene i lunghi Tchintcharauli e Svhets. Talento e tanti punti da Miljanic e Jancic. Intensità difensiva, energia e canestri decisivi di Brugnano ed Agosto. Ordine e raziocinio nei momenti difficili da Mavric e Mirnic. Contributo importante di Spanò e Mattia Corapi. Conduzione impeccabile del duo Tunno-Ceroni ed applausi per la professionalità e sportività del dirigente accompagnatore, Tonino Rizzo, che ha segnalato un errore che avrebbe comportato l’uscita per falli di un avversario. Una vera e propria apoteosi in giallorosso, del resto, nel basket meridionale, il Network Planet è considerato proprio una scuola. Da sottolineare la pari sportività e strepitosa accoglienza della società brindisina, che a fine gara ha offerto ai due team un buffet pantagruelico, ovviamente divorato da entrambi, nello spirito festoso e sportivo, quale suggello ai valori dell’autentico basket giovanile.

TABELLINI

Campionato Nazionale

Under 18 Eccellenza Girone Sud

6a Giornata

Francavilla Basket-Planet Catanzaro 52-72

(17-9, 26-28, 32-56)

FRANCAVILLA: Laterza, Cito 7, Fumagalli, D’Elia 1, Carone 3, Vitanov 14, Caforio, Quaranta 6, Zirdzins, Palazzo 2, Magrì, Mattei 19. Coach: Olive

CATANZARO: Mirnic 3, Tchintcharauli 12, Shvets, Agosto 6, Mavric 2, Jancic 14, Spanò, Brugnano 9, Scala 13, Miljanic 13, Corapi M. Coach: Tunno

ARBITRI: Mottola di Taranto e Caldarola di Ruvo di Puglia (Ba).

redazione@giornaledicalabria.it