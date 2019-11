A seguito del bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale, il sindaco Sergio Abramo per la giornata di domani, lunedì 11 novembre, ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città. Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, in previsione del persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte.

Il provvedimento è stato adottato dopo un’attenta valutazione, anche a seguito di un confronto con i dirigenti scolastici, al fine di scongiurare eventuali rischi legati, in particolare, agli spostamenti degli studenti pendolari all’orario di uscita, quando le condizioni meteo dovrebbero aggravarsi maggiormente.

Alla luce dell’allerta meteo che, dal pomeriggio di domani, prevede forti precipitazioni e venti intensi in città , si raccomanda la massima prudenza e di evitare spostamenti se non strettamente necessari.

redazione@giornaledicalabria.it