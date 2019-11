Regione, al via i pagamenti digitali con “My Pay Calabria”

La Regione Calabria apre ai pagamenti digitali mettendo in esercizio, on line, la piattaforma “MyPay Calabria-PagoPa”. Lo rende noto il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria. “Si apre – fa presente il Dipartimento Presidenza della Regione – una nuova era nei rapporti tra istituzioni e territorio. L’attivazione della piattaforma per i pagamenti digitali consente l’abilitazione di nuovi servizi per cittadini e imprese, con notevoli risparmi per la spesa Ict per gli enti calabresi”. La messa in esercizio della piattaforma, finanziata con l’Asse 2 del Por Calabria 2014/2020, completa l’iter di adesione della Regione al Nodo dei Pagamenti-PagoPa, come disposto dal Codice dell’amministrazione digitale. “Da domani – informa ancora il Dipartimento Presidenza – sarà possibile procedere al pagamento con PagoPa del tributo regionale Tcr (tassa concessioni regionali). In seguito verrà configurato e reso disponibile il pagamento di tutte le voci di entrata dell’ente Regione Calabria. Inoltre con questa piattaforma, in accordo con Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), la Regione Calabria intende svolgere il ruolo di intermediario tecnologico per i pagamenti elettronici a favore dei Comuni e di tutte le pubbliche amministrazioni regionali. Infatti, la Regione Calabria rende disponibile gratuitamente il proprio sistema gestionale dei pagamenti elettronici”. La piattaforma “MyPay” consente di gestire l’intero ciclo di vita di un dovuto attraverso la raccolta delle entrate da riscuotere per cittadino/impresa, la ricostruzione della posizione debitoria di un cittadino/impresa nei confronti della Pa, la registrazione dell’avvenuto pagamento e di gestione e archiviazione dei documenti elettronici che ne attestano la effettuazione. L’accesso ai servizi avviene dal sito pagopa.regione.calabria.it.

