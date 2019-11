Valanga di emendamenti sulla manovra. Sono circa 4550 le proposte di modifica al testo, secondo quanto si apprende, presentati dai gruppi parlamentari alla manovra in commissione Bilancio al Senato. Il solo Pd ne ha depositati in commissione Bilancio al Senato circa 900. Sono circa 400 quelli di M5s. Il Pd propone – tra l’altro – di rendere meno pesante la “sugar tax”, la tassa sulle bevande con zuccheri aggiunti. Un emendamento a prima firma di Andrea Marcucci prevede infatti che l’imposta sia ridotta da 10 a 8 euro a ettolitro e da 0,25 euro a 0,20 euro per chilogrammo, per i prodotti da diluire. Inoltre si chiede di far slittare l’imposta al primo febbraio. L’intervento ridurrebbe gli incassi previsti dalla “sugar tax” di circa 68 milioni nel 2020. Si stimano infatti non più 214 mln ma 145,6, mentre per il 2021 si passa da 305 a 252,6 mln. A tal proposito il presidente del Consiglio fa un appello: “Sto lavorando con il ministro dell’Economia Gualtieri – dice il presidente del Consiglio – perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato. Completiamo l’opera e chiudiamo il cerchio, possiamo essere ancora più ambiziosi”. Il premier replica a quelli che ritiene attacchi strumentali sulla ‘manovra delle tasse’: “Dopo i notevoli sforzi fatti da tutti noi con la sterilizzazione delle clausole Iva per 23 miliardi, non posso accettare la falsità che questa possa essere descritta come una manovra che aumenta le tasse”.

