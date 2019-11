Bilancio della Regione, ok dalla Giunta all’esercizio provvisorio

La Giunta regionale, guidata dal presidente Mario Oliverio, ha approvato il disegno di legge relativo all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Calabria per l’anno finanziario 2020. La decisione, inattesa e anche clamorosa, è stata assunta nell’ultima seduta della Giunta regionale, che si è svolta lunedì scorso, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mariateresa Fragomeni: il disegno di legge è già stato trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio. Il provvedimento varato dall’esecutivo calabrese – secondo quanto è riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge – è stato motivato dal fatto che “le criticità rilevate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nel giudizio di parificazione del Rendiconto 2018 hanno di fatto creato una situazione di incertezza che non ha consentito, sino alla data odierna, la predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 nei tempi previsti dalla normativa vigente”. Infatti, la magistratura contabile ha richiesto l’adozione delle necessarie misure correttive tese a eliminare i fattori ostativi alla parifica del Rendiconto 2018. “L’attuazione di tali misure – scrive ancora la Giunta regionale – incide sugli equilibri di bilancio 2019-2020 e la tempistica connessa all’approvazione del Rendiconto post-parifica e dell’assestamento poi, associata al termine dell’attività legislativa prevista per il 31 dicembre 2019, mette in forse l’iter di approvazione dei documenti contabili relativi al prossimo bilancio di previsione”. “Pertanto – aggiunge ancora la Giunta regionale – “i tempi tecnici necessari all’effettuazione delle attività poste in capo all’organo esecutivo e all’organo legislativo connesse alla sessione di bilancio appaiono difficilmente conciliabili con il termine dei lavori del Consiglio regionale e possono costituire un serio impedimento alla possibile approvazione, entro i termini della legislatura, della legge di stabilità e del bilancio di previsione 2020-2022. In ragione di questo, è stato ritenuto necessario e opportuno prevedere per tempo, attraverso la presente proposta di legge, l’eventuale ricorso allo strumento dell’esercizio provvisorio, anche al fine di scongiurare la gestione provvisoria del bilancio”. Il disegno di legge sull’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2020 della Regione Calabria è stato assegnato alla seconda commissione del Consiglio regionale per l’esame di merito, e alla prima, alla terza, alla quarta, alla quinta commissione e alla commissione di Vigilanza per i pareri di rispettiva competenza”.

