Si è conclusa la protesta dei sindaci della Piana davanti al termovalorizzatore di Gioia Tauro. La decisione è stata presa dopo che il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che gestisce l’Ato reggino, ha autorizzato il trasferimento di 50 tonnellate al giorno di scarti di lavorazione del termovalorizzatore nell’impianto di Sambatello. Conseguentemente, a Gioia Tauro potranno essere conferite cento tonnellate al giorno di rifiuti. E questo fino a quando non si arriverà ad un accordo per conferire gli scarti che si producono a Gioia Tauro nella discarica Sovreco di Crotone. I sindaci della Piana di Gioia Tauro ribadiscono però che continueranno a mantenere alta l’attenzione fino a quando Regione, Città metropolitana ed Enti gestori degli impianti non troveranno soluzioni definitive.

