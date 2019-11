Un uomo è rimasto ferito nel corso di un incidente stradale che è avvenuto sulla strada statale 18 Tirrenica, a Belvedere Marittimo. Per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata violentemente con una moto. Il centauro è stato sbalzato in aria, rimanendo gravemente ferito. E’ stato trasportato con l’elisoccorso nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul posto, oltre ai sanitari, anche le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas. Il traffico sta subendo forti rallentamenti.

