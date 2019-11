Regione, campagna antincendio 2019: il bilancio di “Calabria Verde”

Oltre 7.200 interventi per affrontare 6.883 incendi, il 96% dei quali chiusi entro 12 ore dalla segnalazione, con un tempo medio di gestione pari a 3 ore. Sono questi i principali dati conclusivi della campagna antincendio boschivo 2019 illustrati dal commissario straordinario dell’azienda “Calabria Verde”, Aloisio Mariggiò, nel corso di una videoconferenza con la Protezione civile nazionale a cui hanno partecipato tutti i sistemi regionali d’Italia.

“La campagna antincendio boschivo 2019 – si legge nell’informativa del commissario di ‘Calabria Verde’, trasmessa anche ai Dipartimenti competenti e alla Presidenza della Regione – è stata alquanto impegnativa, poiché caratterizzata da un notevole numero di incendi registrati, non solo nel periodo di massima criticità, ma anche nei primi mesi dell’anno. Per quanto attiene il sistema antincendio regionale, grazie a una più efficiente organizzazione e integrazione del sistema, le sale operative regionale e provinciali hanno gestito ben 6.883 incendi che hanno richiesto 7.250 interventi di cui 3169 dall’azienda ‘Calabria Verde’, 1.486 dai Consorzi di bonifica, 125 dal Parco naturale delle Serre Vibonesi, 298 dalle associazioni di protezione civile e 2.172 dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”. Nell’informativa, il commissario straordinario di “Calabria Verde” segnala che “in Calabria i tempi di intervento e spegnimento sono stati di molto contenuti rispetto agli anni precedenti. Infatti, 6638 incendi (il 96% del totale) sono stati chiusi entro 12 ore dalla segnalazione, con un tempo medio di gestione pari a 3 ore, e di questi circa 2000 (il 30% del totale) entro 1 ora. La flotta aerea regionale, che nel periodo di massima criticità (15 giugno/30 settembre), ha sempre tempestivamente risposto alle chiamate, ha volato per 752 ore”. L’azienda “Calabria Verde” preannuncia, infine, “l’introduzione, a partire dalla prossima stagione, di nuovi strumenti operativi volti a migliorare la gestione operativa delle attività di competenza”: in particolare – conclude l’informativa –”una piattaforma applicativa in cloud, in convenzione con Tim, che le consentirà di monitorare hx24, attraverso un localizzatore satellitare, la presenza sul territorio dei mezzi antincendio; gestire le emergenze in tempo reale; rilevare in modo puntuale gli impieghi e gli impegni delle risorse atteso che per il personale incaricato, tramite un App, saranno gestite tutte le attività della missione”.

